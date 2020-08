Em Londres, Papai Noel se prepara para Natal com distanciamento social

AF Agência France-Presse

Com o mês de agosto chegando ao fim e as crianças se preparando para voltar às aulas, alguns no Reino Unido começam a pensar nas festas de Natal e em como o novo coronavírus afetará o encontro da garotada com o Papai Noel.

James Lovell, diretor de uma agência de eventos com sede em Londres, tem um plano que, segundo ele, permitirá que as crianças vivenciem o encontro mágico com o Papai Noel, ao mesmo tempo em que seguem diretrizes rígidas de distanciamento social.

Enquanto outros aproveitam o verão e as praias, Lovell, que dirige a empresa Ministry of Fun, prepara sua equipe de 50 papais noéis, como acontece todos os anos há um quarto de século.

Em 2019, a temporada foi excepcionalmente boa, com mil reservas, mas o que vai acontecer este ano?

"Normalmente, temos a maior parte das reservas feitas em agosto", explica à AFP, mas este ano "estamos pela metade".

"As pessoas não cancelaram, simplesmente não sabem o que podem fazer. Têm havido mensagens contraditórias sobre o que é permitido, há muita confusão", lamenta.

Lugares como lojas de departamentos e atrações turísticas de Londres, acostumadas a hospedar crianças e o Papai Noel, introduziram protocolos rígidos de gerenciamento de multidões nas últimas semanas para conter a disseminação da covid-19.

Para tranquilizar pais e proprietários de empresas, Lovell propõe equipar seus papais noéis com máscaras de veludo vermelho e cabelo branco como parte de um traje que custa cerca de £ 1.000 ($ 1.300, € 1.100, R$7 mil) e inclui barbas feitas à mão por especialistas em fantasias teatrais.

O Papai Noel e seus jovens visitantes serão separados por caixas de presentes, e os presentes serão entregues às crianças em um trenó em miniatura, e não em mãos. Lovell considera essencial que a visita ao Papai Noel não se transforme em mais uma vítima da pandemia.

"Não podemos ter um Natal sem o Papai Noel", defende.

"Tem que fazer funcionar, é muito importante", acrescenta.

"Tem sido um ano terrível, e precisamos dessa felicidade", que "Papai Noel nos traga sua magia", completou, insistindo: "Merecemos isso mais do que nunca".