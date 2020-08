Tempestade Laura se transforma em furacão no Golfo do México

A tempestade Laura se converteu em furacão no Golfo do México, nesta terça-feira (25/8), com ventos de 120 km/h que ameaçam a costa americana - anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC, sigla em inglês).

A previsão é que Laura se "fortaleça significativamente" antes de chegar, amanhã, à costa do sudoeste de Louisiana e de parte do Texas, relatou o NHC.

"Laura se tornou um furacão com ventos máximos sustentados de 120 km/h, com rajadas mais fortes", observou o NHC no boletim das 12h GMT (9h em Brasília).

"Um fortalecimento significativo está previsto para as próximas 48 horas, e se espera que Laura seja um grande furacão mais forte quando atingir a costa", acrescentou.

O governador de Louisiana, John Bel Edwards, disse no Twitter que a expectativa é que Laura "chegue ao continente pelo menos como um furacão de categoria 3".

"Estejam preparados, tenham o que precisam e acompanhem as notícias locais para se manterem informados", acrescentou Bel Edwards em seu alerta à população.

The NOAA Hurricane Hunter reports that #Laura has become a hurricane. It is expected to make landfall as at least a category 3. Make sure you are prepared, have a game-plan in place, have the supplies you need and that you monitor your local news to stay informed. #lagov #lawx pic.twitter.com/6od8a3Q8do