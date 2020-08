Balanço de desabamento de edifício na Índia sobe para 16 mortos

AF Agência France-Presse

Equipes de resgate carregam o corpo de uma vítima que morreu depois que um prédio de cinco andares desabou em Mahad em 25 de agosto de 2020. - (foto: Punit PARANJPE / AFP)

O balanço de vítimas do desabamento de um edifício de cinco andares no oeste da Índia subiu para 16 mortos, enquanto as equipes de emergência prosseguem com as buscas entre os escombros, mas sem esperança de encontrar sobreviventes.

Um imóvel de 47 apartamentos desabou na segunda-feira à noite na cidade de Mahad, situada 120 km ao sul de Mumbai (oeste da Índia).

As equipe de resgate encontram nove sobreviventes nos escombros, incluindo um menino de quatro anos, resgatado na terça-feira.

"Estamos na última fase (da busca por sobreviventes) e não acreditamos que mais pessoas estejam sob os escombros", disse à AFP Shiv Kumar, porta-voz da Força Nacional de Resposta a Desastres.

As autoridades temiam que até 200 pessoas estivessem sepultadas, mas revisaram as estimativas para 20 a 70, porque muitos residentes estavam fora de suas casas no momento do desastre.

A polícia abriu uma investigação contra a construtora e quatro pessoas.