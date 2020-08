Grécia: Menina em boia de unicórnio é resgatada a 500m da costa

CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução)

Uma garotinha de 4 anos foi resgatada em alto-mar a 500m da costa após ser arrastada com sua boia no formato de unicórnio pela corrente marítima. Segundo o portal Greek City Times, o incidente ocorreu na cidade de Antirrio, na Grécia, no último domingo (23/8).

Os pais da menina contaram que ela estava brincando com a boia quando começou a se afastar muito da areia por conta da corrente. Eles, então, informaram às autoridades portuárias que, por sua vez, acionaram o capitão da balsa local Salaminomachos, que realizou o resgate da pequena.



Menina em boia de unicórnio é resgatada em alto-mar na Grécia (foto: Reprodução)



Grigoris Karnesis, o capitão da balsa, contou em entrevista ao portal grego que quando chegou para fazer o resgate a menina não estava bem. "Ela estava congelada de medo porque a corrente era muito forte. Coloquei o navio numa posição que não prejudicasse a boia pequena, porque se a boia afundasse teríamos sérios problemas", explicou o capitão.

Ainda segundo o capitão, que está sendo chamado de herói, a menininha não falou nada durante o resgate, mas chegou a chorar quando viu a grande balsa se aproximando. Ela foi entregue aos pais sem qualquer ferimento.

Segundo a mídia local, a embarcação de Karnesis resgatou recentemente um idoso que também foi arrastado pela corrente marítima da região, enquanto flutuava em um colchão-boia.