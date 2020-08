Pandemia priva de ensino a 463 milhões de crianças, segundo a ONU

AF Agência France-Presse

Estados Unidos - A pandemia da COVID-19 privou de ensino a 463 milhões de crianças que não puderam ter aulas à distâncias durante o período de fechamento das escolas, segundo um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) publicado nesta quarta-feira (26).

"O grande número de crianças cuja educação ficou completamente interrompida durante meses é uma emergência educacional mundial", alertou em comunicado a diretora da Unicef, Henrietta Fore.

"As repercussões poderão ser notadas nas economias e nas sociedades nas próximas décadas", continuou.

A ONU calcula que quase 1.5 bilhão de crianças foram afetadas pelo fechamento das escolas durante o confinamento. Muitas não têm como acompanhar as aulas à distância.

O relatório se baseia nos dados recolhidos em uma centena de países e ao acesso que seus habitantes têm à internet, à televisão e à rádio.

Em ocasiões, as crianças que puderam acompanhar as aulas à distância tiveram condições desfavoráveis em casa, entre as pressões para fazer tarefas domésticas, a obrigação de trabalhar ou a ausência de apoio familiar para usar as ferramentas informáticas, explicou a Unicef.

No momento em que vários países preparam a volta às escolas, a Unicef "urge os governos a dar prioridade à reabertura segura dos estabelecimentos enquanto forem flexibilizando as restrições" contra a pandemia da COVID-19.