Eleições nos EUA: Biden anuncia que fará campanha presencial em alguns estados

AF Agência France-Presse

(foto: Olivier DOULIERY / AFP)

O candidato democrata à Casa Branca decidiu romper a prudência ante a covid-19 e anunciou nesta quinta-feira (27) que fará campanha presencial nos estados-chave para as eleições presidenciais de 3 de novembro.

"Viajarei pelo país. Irei aonde for possível, respeitando as regras dos estados" sobre reuniões para limitar a propagação do novo coronavírus, disse Biden em uma sessão de arrecadação de fundos pela internet.

"Uma das coisas em que pensamos é ir a Wisconsin e Minnesota, passar um tempo na Pensilvânia, no Arizona", acrescentou em alusão aos estados que podem ser chave para definir a disputa frente ao presidente republicano Donald Trump.