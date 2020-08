Milhares de manifestantes voltam a protestar em Minsk, capital de Belarus

AF Agência France-Presse

Dezenas de milhares de manifestantes saíram às ruas neste domingo (30) em Minsk, a capital de Belarus, para protestar pelo terceiro fim de semana consecutivo contra a reeleição do presidente Alexander Lukashensko, apesar da grande presença de forças de segurança, que efetuaram dezenas de detenções.

O presidente, de 66 anos, que está no poder desde 1994, enfrenta protestos diários desde as controversas eleições de 9 de agosto. A apuração oficial afirma que ele recebeu 80% dos votos, enquanto os críticos denunciam fraudes.

Em 16 e 23 de agosto, a oposição reuniu quase 100.000 pessoas nas ruas de Minsk, apesar das pressões e ameaças das autoridades. Estas foram as duas maiores manifestações da história do país.

Apesar da grande presença das forças de segurança, que impediram que muitos opositores se aproximassem do local da manifestação, o centro da capital bielorrussa estava lotado, em particular da Praça de Outubro até a Praça da Independência.

Os manifestantes exibiam bandeiras vermelhas e brancas, as cores da oposição, e gritavam frases como "Vá embora" para Lukashenko.

Também se concentraram na frente do Palácio da Independência, a residência oficial do presidente. No telhado desse prédio, foram posicionados vários franco-atiradores de elite.

Um conselheiro do presidente tentou falar com os manifestantes, embora tenha rejeitado qualquer mesa de diálogo com representantes da oposição.