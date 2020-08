Intolerância

Multidão ataca TV iraquiana acusada de insulto à religião No domingo, os xiitas - maioria no Iraque - celebraram a Ashura, que comemora o martírio no ano 680 do imã Hussein, neto do profeta Maomé, um evento fundador do Islã xiita. No dia, a rede de televisão local de Dijlah transmitiu programas de canto e dança, atraindo a fúria de muitos iraquianos que viram a programação como um "insulto à religião"