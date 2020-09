Wuhan, cidade chinesa onde surgiu a covid-19, reabre as escolas

AF Agência France-Presse

Pequim, China - Alunos com máscaras de proteção retornaram nesta terça-feira (1) às aulas em Wuhan, a cidade do centro da China onde surgiu o novo coronavírus no fim de 2019, que reabriu colégios e jardins de infância após sete meses.

Quase 1,4 milhão de estudantes retornaram às aulas em cerca de 2.800 jardins de infância e escolas dos ensinos básico e fundamental. Os colégios do ensino médio retomaram as atividades em maio. A imprensa estatal exibiu imagens de estudantes com bandeiras chinesas - o que é parte da rotina nos colégios públicos -, apesar das advertências para evitar aglomerações.

As escolas seguem protocolos para evitar os riscos de novos surtos: os alunos devem usar máscaras e evitar, na medida da possível, os ônibus e trens públicos. De acordo com dados oficiais, Wuhan concentrou 80% das mais de 4.600 mortes provocadas pelo novo coronavírus na China. A cidade permaneceu confinada e fechada durante mais de dois meses, a partir do fim de janeiro.

Wuhan também organizou em maio uma campanha de testes em larga escala para a população de 11 milhões de pessoas. A China conseguiu controlar em grande medida a epidemia de covid-19. As escolas de todo o país - fechadas no fim de janeiro - voltaram a abrir de forma gradual.