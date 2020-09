Vídeo: Padre morre após passar mal durante missa ao vivo pela internet

CB Correio Braziliense

Um padre da Igreja Católica morreu depois de passar mal enquanto celebrava uma missa transmitida ao vivo pela internet, em Abidjan, capital econômica da Costa do Marfim. De acordo com a Associaton for Catholic Information Africa (ACI África), Jean Sinsin Bayo chegou a ser socorrido, no último dia 22/8, mas morreu cinco dias depois por complicação cardíaca.

Como a celebração era feita por streaming, o momento em que o pároco passa mal, seus últimos minutos fora de um hospital, foi registrado em vídeo que circulou o globo nos últimos dias. Nas imagens, ele aparece normalmente no púlpito, mas parece começar a se sentir mal e cai no chão. Tudo em questão de segundos.

Em nota, o dom Gaspard Béby Gnéba, da Diocese de Man da Costa do Marfim, confirmou o “retorno ao Pai Todo-Poderoso do padre Jean Sinsin Bayo ”, convidando os fiéis a orarem para que Deus o receba no céu. Jean Sinsin Bayo já tinha 41 anos de sacerdócio e era professor de Teologia Dogmática na Universidade Católica da África Ocidental.



Confusão

Apesar do mal estar se tornar viral, Jean Sinsin Bayo acabou envolvido em uma confusão após sua morte. As imagens de sua celebração e queda foram reproduzidas massivamente por portais de notícias de todo o mundo, mas identificado-o como um outro padre, Jude Tafon, que também faleceu nos últimos dias, mas nos Camarões. O esclarecimento foi feito nesta quarta-feira (2/9) pela ACI África.



Jude Tafon tinha 32 anos e morava na Paróquia de São João Deido, em Douala, nos Camarões. Ele faleceu no último sábado (29/8), por complicações de uma doença pré-existente que não foi revelada. O arcebispo Samuel Kleda, da Arquidiocese de Douala dos Camarões, anunciou “com pesar a morte do padre Jude Tafon Nfor, cura na Paróquia de St. John Deido que ocorreu no sábado, em Douala após uma doença.”



Tafon Nfor foi ordenado sacerdote em 12 de dezembro de 2015. Ele também foi professor na Universidade Católica de São Jerônimo em Douala, Camarões.