(foto: Reprodução/Youtube)

Um homem atraiu grande atenção na praia de Jensen Beach, na Flórida, Estados Unidos. Ele foi visto caminhando, no último fim de semana, com um tubarão-lixa – também conhecido como tubarão-enfermeiro – nos braços, como se estivesse carregando um bebê (veja no vídeo abaixo).



Contudo, o gesto não era carinhoso. O tubarão estava com os dentes cravados no antebraço direito do banhista, que segurava o animal para evitar um ferimento maior.



O homem tentou se livrar do peixe, que acabou o mordendo mais forte, fazendo com que a dor aumentasse. Após desistir da ideia, o banhista foi levado a um hospital, onde finalmente se viu livre do predador. Assista: