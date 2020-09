Conta do premiê indiano no Twitter é invadida

AF Agência France-Presse

(foto: PRAKASH SINGH/AFP)

Nova Délhi, Índia- A conta do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no Twitter foi invadida - informou a rede social nesta quinta-feira (3), acrescentando que "investiga ativamente" o caso. Pelo relato do chefe do governo, vários tuítes foram enviados pedindo doações de caridade em criptomoedas. As mensagens depois foram apagadas.

"Estamos cientes desses eventos e tomamos medidas para garantir a segurança da conta hackeada. Estamos investigando ativamente esses eventos", afirmou um porta-voz do Twitter. A rede social disse não ter conhecimento de que outras contas tenham sido invadidas.

Em julho passado, as contas do Twitter de dezenas de personalidades, como Bill Gates, Elon Musk e Barack Obama, foram alvo de uma grande invasão, por meio da qual tuítes falsos foram enviados de 45 contas de personalidades e empresas.