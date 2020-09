"Chuva de maconha": Drones distribuem saquinhos de cannabis em Israel

CB Correio Braziliense

(foto: AVSHALOM SASSONI)

Um grupo que defende a legalização da maconha em Israel promoveu uma "chuva de maconha" em Tel Aviv. A ação, no mínimo, inusitada ocorreu nesta quinta-feira (3/9) na Praça Rabin.

Um drone fez a distribuição dos saquinhos da erva, que acabou por provocar uma correria de várias pessoas para pegarem os saquinhos. Duas pessoas foram presas por estarem por trás do ato.

De acordo com o jornal The Jerusalém Post, a ação foi promovida pelo grupo "drone verde” que se orquestrou pelo Telegram. Em uma mensagem no aplicativo, o grupo anunciou: "É um pássaro? É um avião? Não, é o drone verde, distribuindo cannabis grátis do céu".