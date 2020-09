Contraponto racial

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

Ao visitar Kenosha (Wisconsin), na última terça-feira, o republicano Donald Trump elogiou a polícia, vistoriou os estragos provocados pelos distúrbios raciais e preferiu não se encontrar com familiares de Jacob Blake — o homem negro de 29 anos que ficou paraplégico depois de ser baleado sete vezes nas costas por agentes, em 23 de agosto. Joe Biden, candidato democrata à Casa Branca, fez o oposto, ontem. Depois de desembarcar na cidade, não apenas se reuniu com três irmãos e com o pai de Blake, como falou ao telefone com a vítima da violência policial. Jacob e Biden conversaram durante 15 minutos. “Ele está fora da terapia intensiva. Ele me disse sobre como nada iria derrotá-lo e que, voltando ou não a andar, não irá desistir”, relatou o democrata. Biden também participou de um culto e de um debate com líderes comunitários na Igreja Luterana da Graça. A visita de Biden coincidiu com a divulgação de um vídeo que mostra Daniel Prude, outro homem negro, encapuzado e algemado pela polícia, pouco antes de sofrer uma parada cardíaca (leia abaixo).

Em nota, Ben Crump, advogado da família de Blake, afirmou que Joe Biden e a mulher, Jill Biden, tiveram uma reunião de 90 minutos com parentes do homem baleado, no aeroporto de Milwaukee, antes de seguir para Kenosha, a cerca de 64km. “Eles conversaram sobre como as mudanças no tratamento díspar das minorias nas interações policiais e o impacto de selecionar Kamala Harris (para vice) como uma mulher negra. (…) O senhor Blake (pai de Jacob) discorreu sobre a necessidade de uma reforma sistêmica, pois o uso de força excessiva pela polícia contra as minorias tem sido adotado desde há muito tempo”, relatou. “O vice-presidente (Biden) disse à família crer que o melhor da América está em todos nós e que precisamos valorizar nossas diferenças, enquanto seguimos juntos no grande cadinho cultural da América.”

Comissão

Julia Jackson, mãe de Jacob Blake, e o próprio Crump participaram da reunião por telefone. Também fizeram parte do encontro dois outros advogados. Depois do compromisso em Kenosha, Biden e a esposa deslocaram-se até Wauwatosa, a 50km, e conversaram com pais de alunos e com professores. O democrata prometeu que, caso chegue à Casa Branca, criará uma comissão nacional sobre policiamento que envolveria ativistas de direitos civis e chefes de polícia. “Eu trarei todos à mesa”, avisou, ao destacar que a maioria dos policiais é “gente decente”, mas que há muitas pessoas más em todas as organizações.

Christopher Jude Clark, cientista político da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill (Carolina do Norte), disse ao Correio não ter ficado surpreso com o fato de Biden ter decidido reunir-se com a família de Blake. “Tal gesto é consistente com sua mensagem de campanha de promoção da unidade e de defesa da justiça racial. Não tenho certeza de quanto capital político Biden ganhará, pois os eleitores que concordam com a visita a Kenosha parecem-me pessoas inclinadas a votarem no democrata, de qualquer maneira”, explicou.

Clark lembra que as pesquisas apontam a liderança de Biden no âmbito nacional. “O democrata está saindo-se muito bem em vários estados-chave (‘battleground states’). Dito isso, o presidente Trump terá de recuperar-se nos próximos dois meses se desejar permanecer no cargo. Eu acredito que suas ações são um reflexo dessa realidade”, acrescentou.

Antes de viajar a Latrobe (Pensilvânia), onde participou de um comício à noite, Trump ironizou a ida de Biden a Kenosha. “Joe Biden sai do avião, agarra e aperta a mão de um homem bastante atordoado (como nos velhos tempos), então toca a própria face e a máscara com a mesma mão. Nenhuma multidão, nenhum entusiasmo por Joe, hoje. Lei e ordem!”, escreveu o presidente no Twitter, ao tornar a defender a política de repressão aos protestos contra o racismo que se espalham pelos Estados Unidos.

Também democrata, o governador de Wisconsin, Tony Evers, disse à rede de TV CNN que Biden passou “noite e dia” em Kenosha, em comparação com Trump. “Pelo que vi do vice-presidente, ele fez um ótimo trabalho”, elogiou. Evers sublinhou que Biden mostrou empatia para entender as questões futuras.