Grécia nega início de negociações com a Turquia até que parem ameaças

AF Agência France-Presse

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis. - (foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP)

A Turquia deve acabar com as ameaças contra a Grécia para permitir o início das negociações, assim como a redução da tensão entre os países, afirmou o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis.

"Deixemos de lado as ameaças para que possamos iniciar os contatos", afirmou o chefe de Governo durante uma visita a Atenas de um alto funcionário do Partido Comunista da China.

Mitsotakis disse que o ministro grego das Relações Exteriores, Nikos Dendias, conversará nesta sexta-feira com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, sobre as "atividades ilegais" turcas.

A Grécia negou na quinta-feira o início de negociações com a Turquia para apaziguar a situação no Mediterrâneo oriental, desmentindo um tuíte do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

"As informações que foram reveladas sobre supostas discussões técnicas na Otan não correspondem à realidade", afirmou o ministério das Relações Exteriores grego em um comunicado.

De acordo com a mensagem do secretário-geral da Otan, Grécia e Turquia "concordaram em iniciar conversações técnicas na Otan", com o objetivo de prevenir qualquer novo incidente no Mediterrâneo oriental.

O ministério grego insistiu que a "distensão só acontecerá com a retirada imediata de todos os navios turcos da plataforma continental grega".

A Turquia enviou em 10 de agosto o navio de prospecção "Oruç Reis" a uma área rica em reservas de gás no Mediterrâneo oriental reivindicada pela Grécia.