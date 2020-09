Reino Unido tem dia de manifestações pró e contra migrantes

AF Agência France-Presse

Manifestantes anti-imigração entraram em confronto com as forças de ordem ao tentar forçar entrada em um posto de controle da polícia - (foto: GLYN KIRK / AFP)

Dezenas de militantes pró e anti-imigrantes foram às ruas neste sábado (5) em Dover, no sul do Reino Unido, em frente ao canal da Mancha, de onde desembarcam números recordes de estrangeiros em solo britânico.

"Bem-vindos" de um lado, "limpem nossas ruas desses lixos" do outro, escutou-se durante os protestos.

Nove pessoas foram presas, de acordo com a polícia de Kent, por perturbação da ordem pública, agravado por motivações racistas e agressões aos agentes dos serviços de emergência.

Os manifestantes anti-imigração entraram em confronto com as forças de ordem ao tentar forçar entrada em um posto de controle da polícia e bloquearam uma importante estrada da região. Muitos exibiam bandeiras britânicas e cantavam músicas patrióticas.

Cerca de 60 militantes hostis aos migrantes gritaram "liberdade" ou pediram que "limpem as ruas desses lixos", de acordo com a agência britânica PA.

Em outra parte da cidade, onde se aglomeraram militantes pró-migrantes, a polícia colocou em prática um importante dispositivo de segurança.

Diante de uma centena de pessoas, Peter Keenan, de uma associação de ajuda aos refugiados, declarou que quando uma sociedade rejeita pessoas que fogem da guerra, isso "reflete" seu estado.

"Não somos assim. Nos preparamos e recebemos as pessoas que em circunstâncias desesperadas fogem de situações terríveis", completou.

"Migrantes e refugiados são bem-vindos", era possível ler em cartazes e faixas.

A poucos meses do endurecimento por parte do Reino Unido da legislação sobre a imigração com o Brexit, 400 migrantes cruzaram a Mancha na quarta-feira, de acordo com autoridades britânicas, um novo recorde diário.

Frente à alta de travessias no canal da Mancha, o Reino Unido alertou a França e prometeu acabar com o fenômeno.

Mais de 5.600 migrantes cruzaram o canal de Mancha a bordo de pequenas embarcações este ano, de acordo com o Ministério do Interior britânico.