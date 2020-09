Ed Estado de Minas

(foto: AFP )

A polícia britânica ainda tenta explicar a aparição de um cadáver no lago localizado em frente ao Palácio de Kensington, residência oficial do príncipe William e da duquesa Kate, em Londres, no último dia 28.

De acordo com informações do jornal Daily Mail, a suspeita inicial era de que o corpo era da artista Endellion Lycett Green, amiga da família que estava desaparecida.



Conhecida como Delli, a artista foi encontrada viva logo após a aparição do corpo, o que fomentou a dúvida: a quem pertence o corpo encontrado no lago?

Ao Mail, uma fonte da polícia britânica afirmou que a morte ainda não tem explicação e "apurações estão em andamento" sobre o caso.

Outro tabloide inglês, o The Sun, diz que Kate e William estavam no Castelo de Balmoral, uma espécie de residência de descanso da família real, em reunião com a rainha Elizabeth, quando o corpo foi encontrado.

Fato é que o mistério tem causado dor de cabeça à realeza britânica.