Papa aceita renúncia de bispo americano acusado de pedofilia

AF Agência France-Presse

(foto: AFP / VATICAN MEDIA / Handout)

O papa Francisco aceitou, nesta segunda-feira (7/9), a renúncia de um bispo americano que nomeara em junho em Duluth, Minnesota, uma decisão que se seguiu à acusação por pedofilia em outro estado.

"O Santo Padre aceitou a renúncia apresentada pelo bispo de Duluth, monsenhor Michel Mulloy", anunciou a Santa Sé, sem dar qualquer explicação. O prelado de 66 anos não teve tempo de chegar a Duluth, onde deveria assumir suas funções em 1º de outubro.

A diocese de Rapid City (Dakota do Sul) deu, por sua vez, uma explicação em seu site: recebeu no início de agosto uma notificação sobre supostos abusos sexuais de um menor cometidos pelo padre no início dos anos 1980. Segundo a diocese, o procedimento foi seguido, informando a polícia e pedindo ao prelado que deixasse de exercer as suas funções. Então solicitou uma investigação independente.

Seus membros concluíram que "a acusação atendeu aos critérios da lei canônica para dar prosseguimento à investigação". Mulloy foi notificado das acusações e apresentou sua renúncia, acrescentou o comunicado.