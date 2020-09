Valdis Dombrovskis é designado novo comissário europeu do Comércio

AF Agência France-Presse

(foto: Aris Oikonomou / AFP)

O letão Valdis Dombrovskis foi designado nesta terça-feira o novo comissário do Comércio pela presidente da Comissão Europeia, uma decisão que fez a Irlanda perder a pasta de grande prestígio, após a renúncia de Phil Hogan.

"Decidi propor (o irlandês) Mairead McGuinness para o posto de comissário de Serviços Financeiros e Mercado de Capitais. O senhor Dombrovskis estará a cargo do Comércio", anunciou a presidente da Comissão, Ursula von del Leyen.

O posto de comissário do Comércio é um dos mais importantes da Comissão Europeia, sobretudo em um período de grande tensão com os Estados Unidos e a China.

A Irlanda perdeu o cargo de prestígio, mas ganhou um bom prêmio de consolação ao assumir a coordenação dos serviços financeiros, que antes eram responsabilidade de Dombrovksis.

A função é importante, particularmente ante a perspectiva das novas relações com o Reino Unido, após o Brexit.

Hogan renunciou ao cargo por não cumprir as medidas de saúde em vigor devido à pandemia. O então comissário viajou a Irlanda e participou em um jantar de gala com 80 convidados quando as reuniões com mais de 50 pessoas estavam proibidas.