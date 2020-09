Noruega prende suspeito de atentado contra restaurante judeu em 1982 em Paris

AF Agência France-Presse

Foto tirada em 09 de agosto de 1982, bombeiros e uma equipe de resgate evacuam um morto depois que o restaurante franco-judeu Jo Goldenberg foi atacado na rue des Rosiers em Paris por homens armados. - (foto: MICHEL CLEMENT / AFP)

A polícia norueguesa anunciou a detenção de um homem suspeito de ter sido um dos autores do atentado contra um restaurante judeu em 1982 em Paris, que matou seis pessoas e deixou 22 feridos.

O restaurante franco-judeu Jo Goldenberg foi atacado na rue des Rosiers em Paris por homens armados que atiraram uma granada no restaurante e atiraram em clientes com sub -metralhadoras.

A França solicita há vários anos a extradição de Walid Abdulrahman Abou Zayed, que mora na Noruega desde 1991 e que no passado negou qualquer envolvimento no ataque atribuído ao grupo palestino Fatah-Conselho Revolucionário (Fatah-CR) de "Abou Nidal".