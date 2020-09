EUA reduzirá efetivo no Iraque até outubro, de 5.200 para 3 mil militares

AF Agência France-Presse

(foto: Zaid AL-OBEIDI / AFP)

Os Estados Unidos vão reduzir, até outubro, quase à metade o número de soldados estacionados no Iraque - anunciou nesta quarta-feira (9/9) o general Kenneth McKenzie, chefe do comando militar americano no Oriente Médio, referindo-se a uma das promessas eleitorais do presidente Donald Trump.

"Reconhecendo o grande progresso obtido pelas forças iraquianas e em consulta e em coordenação com o governo iraquiano e com nossos sócios da coalizão, os Estados Unidos decidiram reduzir sua presença militar no Iraque de aproximadamente 5.200 para 3 mil no mês de setembro", afirmou McKenzie.