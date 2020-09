Mulher é presa na Espanha por ir surfar com novo coronavírus

AF Agência France-Presse

(foto: Reprodução/ Twitter Javier Sanz)

Uma mulher que foi surfar, apesar de ter testado positivo para coronavírus pouco antes, foi presa em San Sebastián, no norte da Espanha - de acordo com fontes policiais e com um vídeo divulgado no Twitter.

Nas imagens, feitas por um banhista, vê-se a mulher algum tempo na água, apesar das advertências feitas por vários agentes da Ertzaintza, a polícia regional do País Basco.

"Recebemos um aviso de que esta pessoa era positiva, que estava de licença e, mesmo assim, tinha ido surfar", em vez de cumprir a obrigação de ficar em casa, relatou à AFP uma fonte da Ertzaintza.

Segundo o autor do vídeo, gravado na segunda-feira (7/9) na praia de Zurriola, a mulher era salva-vidas na praia de La Concha, a mais famosa da cidade.

Depois de sair da água, a mulher tenta se livrar de um policial que fala com ela de cassetete na mão. Por fim, dois agentes com traje de proteção de corpo inteiro levam-na pela braço, diante do olhar atônito dos banhistas deitados na areia.

Segundo a Ertzaintza, a surfista foi "imediatamente" colocada à disposição de um juiz.

La positivo en coronavirus huyendo de la policía tras salir del agua .... eetoy colgando en instagram todo. Acaba de ser engrilletada. https://t.co/VuRYw8FlPQ pic.twitter.com/pNBQvWchrb — JaviZone ???? Bolsazone (@JavierSanz) September 7, 2020

Segundo o banhista, a garota ainda se recusou a sair após advertências do salva-vidas, enquanto agentes esperavam ela na praia.

Una chica haciendo surf a mi lado positivo COVID y negándose a salir del tras las advertencias de socorristas. Ya la están esperando fuera la ertzaintza en Zurriola pic.twitter.com/uAgwq2zu11 — JaviZone ???? Bolsazone (@JavierSanz) September 7, 2020