Atriz de Bollywood é detida na Índia após suicídio do ator Sushant Rajput

AF Agência France-Presse

(foto: Bhushan KOYANDE / AFP)

Várias pessoas, entre elas uma atriz de Bollywood, foram presas na Índia na terça-feira (8/9), em meio ao caso do suicídio, em junho, do astro Sushant Singh Rajput - anunciou a polícia local.

Ex-namorada de Rajput, a atriz Rhea Chakraborty foi acusada de comprar drogas para ele. Também foram detidos o irmão da atriz e um membro da equipe de empregados domésticos do ator.

O Escritório Central de Investigação, principal órgão da Polícia Civil da Índia, assumiu o caso em agosto. A polícia antidrogas também investiga o consumo de maconha por parte do ator.

Sushant Singh Rajput foi encontrado morto, aos 34 anos, em seu apartamento em Mumbai em junho. A polícia se referiu à ocorrência como suicídio.

O caso gerou um grande debate na imprensa sobre Bollywood, em particular sobre saúde mental e as pressões na indústria cinematográfica. A família de Rajput negou, porém, as informações de que sofresse de depressão. Também acusou Rhea Chakraborty, de 28, de assediar o ator e se aproveitar de seu dinheiro. A atriz rejeita as acusações.

A imprensa acompanha passo a passo o confronto entre a atriz e a família do ator, assim como o avanço da investigação.

Nascido no estado de Bihar, leste do país, Sushant Singh Rajput largou os estudos de Engenharia para se tornar ator. Ficou famoso em 2013 com a produção "Kai Po Che!", um romance policial sobre críquete, que teve boas críticas no Festival de Cinema de Berlim.