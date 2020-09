Biden culpa rival pela recessão

(foto: Chip Somodevilla/AFP)



Joe Biden (foto) cortejou os eleitores da classe trabalhadora no disputado estado de Michigan, ontem, ao alertar que a “negligência” do presidente Donald Trump em lidar com a pandemia do novo coronavírus mergulhou os Estados Unidos em uma recessão que matou milhares de pessoas. “Quantas famílias sentem falta de seus entes queridos em sua mesa esta noite por causa de suas falhas (do presidente)?”, perguntou o candidato democrata em um evento de campanha em Warren, perto de Detroit. Biden ressaltou que o número de mortes por covid-19 nos Estados Unidos é próximo a 190 mil. “É mais do que lamentável. É uma negligência no cumprimento do dever. É uma pena”, sentenciou, referindo-se à gestão do magnata republicano.