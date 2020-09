Grande incêndio atinge porto de Beirute semanas após explosão devastadora

AF Agência France-Presse

Incêndio em Beirute, no Líbano - (foto: Joseph Eid / AFP)

Beirute, Líbano — Um gigantesco incêndio foi declarado, nesta quinta-feira (10/9), em um armazém do porto de Beiture, espalhando pânico entre libaneses ainda em choque pela letal e devastadora explosão que traumatizou a capital há cinco semanas.

Densas colunas de fumaça negra podem ser vistas de diferentes bairros da capital. O incêndio ocorreu em um armazém, onde estão estocados óleo para motor e rodas de carro, informou o Exército libanês em um comunicado.





















O diretor interino do porto, Bassem al-Kaissi, disse à televisão local que o fogo começou nos tambores de óleo, antes de se espalhar para os pneus. "Talvez tenha sido por causa do calor, talvez tenha sido um erro, embora seja muito cedo para saber", disse Kaissi, especulando sobre as possíveis causas do incêndio.

Caminhões dos serviços da Defesa Civil foram enviados para o local do incêndio e o Exército mobilizou helicópteros para tentar conter as chamas. Nas redes sociais, inúmeros vídeos mostraram uma gigantesca bola de fogo e uma densa fumaça preta.

The sky has turned black again in Beirut. pic.twitter.com/8Z8OSVu4QD — Liz Sly (@LizSly) September 10, 2020

Em 4 de agosto passado, uma terrível explosão no porto, causada por um incêndio em um depósito que armazenava nitrato de amônio, deixou pelo menos 190 mortos e mais de 6.500 feridos, além de devastar partes importantes da capital.