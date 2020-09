Supermodelo russa é encontrada morta e nua perto de uma base da OTAN

AF Agência France-Presse

A Justiça italiana abriu uma investigação sobre a morte de uma supermodelo russa, Galina Fedorova, encontrada nua no mar perto de uma base da OTAN, na Sardenha, informou nesta quinta-feira (10/9) à AFP o magistrado encarregado do assunto.

Galina Fedorova, de 35 anos, aparecia regularmente nas capas de grandes revistas masculinas como Penthouse e Playboy, posando nua ou pouco vestida, segundo os meios de comunicação.

Seu corpo foi recuperado no sábado no litoral de Teulada, no sul da ilha.

O relato de seu parceiro e fotógrafo, Gerenius Tavarov, de 40 anos e nacionalidade russo-inglesa segundo a imprensa italiana, explica que haviam alugado uma canoa inflável para uma passear pelas águas azuis do litoral de Sardenha.

Quando pularam no mar para se refrescar, a canoa se desprendeu de sua âncora e ficou à deriva.

O homem nadou sozinho até terra firme enquanto a jovem tentava, em vão, se juntar a ele, disse o jornal local Unione Sarda.

A promotoria de Cagliari confiscou os celulares, uma câmera fotográfica, um computador e um drone que estavam a bordo do bote. Este último sofreu um impacto, possivelmente devido a um choque com um recife ou outra embarcação. A investigação foi iniciada por homicídio involuntário.

A canoa também levava garrafas de álcool forte, segundo a mesma fonte.

Embora a autópsia tenha concluído que Galina Fedorova morreu afogada, os investigadores querem descartar qualquer outra hipótese devido à proximidade da base militar da OTAN, uma das maiores da Itália, e às origens russas da supermodelo e do fotógrafo.