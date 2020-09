Negociações de paz entre o Talibã e o governo do Afeganistão começam no sábado

AF Agência France-Presse

(foto: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

As já muito adiadas negociações de paz entre o Talibã e o governo do Afeganistão começarão no sábado no Catar, anunciaram autoridades e o grupo insurgente nesta quinta-feira (10/9).

"O Emirado Islâmico do Afeganistão gostaria de declarar que está pronto para participar da cerimônia de inauguração das negociações intra-afegãs que serão realizadas no Catar em 12 de setembro", disse o Talibã em um comunicado.

O palácio presidencial afirmou que os negociadores do governo viajarão à capital Doha na sexta-feira para participar do diálogo. Em uma nota separada, o Ministério das Relações Exteriores do Catar também confirmou que as negociações de paz começarão no sábado.

"Essas negociações diretas entre os vários espectros do povo afegão são um passo sério e importante para o estabelecimento de uma paz sustentável no Afeganistão", disse o ministério.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, saudou o anúncio, pedindo que não desperdicem essa oportunidade. "O início dessas negociações representa uma oportunidade histórica para o Afeganistão pôr fim a quatro décadas de guerra e derramamento de sangue", declarou Pompeo em um comunicado.

Este diálogo deveria ter começado em março, mas foi adiado várias vezes enquanto o Talibã e o governo afegão concluíam uma troca de prisioneiros.