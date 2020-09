Região América Latina e Caribe supera 8 milhões de casos de covid-19

AF Agência France-Presse

(foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Montevidéu, Uruguai - A região América Latina e Caribe, a mais afetada do mundo pela Covid-19, superou nesta quinta-feira 8 milhões de infectados, em meio a uma pandemia que já causou 303.915 mortes nesta área, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

Até as 19h de hoje, a região somava 8.035.484 casos confirmados da doença, em meio a um total mundial de 28,02 milhões de infectados.

A região formada por Estados Unidos e Canadá registra o segundo maior número de infectados (6.504.734 milhões) e a Europa, o segundo maior número de mortos (220.085).

O Brasil é o país mais atingido de sua região e segundo no mundo, com 4,23 milhões de casos e 129.522 mortos. O Peru está em segundo lugar no número de casos, com 702.776, e o México é o segundo colocado no número de mortos, com 69.095.

A pandemia já causou 906.751 mortes no mundo, segundo o balanço da AFP. Um total de 28.021.960 pessoas foram infectadas e 18.662.400 se curaram.