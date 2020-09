Número de mortos em incêndios florestais na Califórnia sobe para 19

AE Agência Estado

(crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Os bombeiros aproveitaram as melhores condições climáticas para conter os incêndios florestais na Califórnia neste sábado, quando o número de mortos chegou a 19. Mais sete pessoas foram encontradas mortas na sexta-feira, de acordo com o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndio da Califórnia.

Nove das 19 vítimas fatais ocorreram em uma área chamada Complexo do Norte, que explodiu com incêndios durante tempestades de vento no início desta semana.

Mais de 16.000 bombeiros continuaram tentando conter os 28 grandes incêndios florestais em toda a Califórnia.

Segundo autoridades, 13 novos incêndios florestais ocorreram na sexta-feira, mas apenas um, no condado de Siskiyou, cresceu além do controle inicial dos bombeiros.

Desde o início do ano, os incêndios florestais queimaram mais de 3,2 milhões de acres na Califórnia - maior do que o estado de Connecticut, disse o departamento.

A área queimada este ano é 26 vezes maior do que a soma em 2019 no mesmo período, com mais de 4.000 estruturas destruídas e 60.000 pessoas retiradas de suas casas.