Gás lacrimogêneo contra refugiados

CB Correio Braziliense

A tensão é cada vez maior na ilha grega de Lesbos, onde a polícia usou gás lacrimogêneo contra demandantes de asilo que protestavam por passar a quarta noite consecutiva a céu aberto. O campo de migrantes de Moria foi destruído por incêndios, deixando milhares de pessoas, incluindo crianças, sem abrigo.

O campo de Moria abrigava mais de 12 mil pessoas, vindas, principalmente, do Afeganistão, mas também da Síria, do Congo e do Irã. Os refugiados viviam em péssimas condições de saúde e estrutura, esperando uma permissão para seguir para a Europa continental.

De acordo como ministro grego das Migrações, Notis Mitarachi, um novo campo provisório deve ser aberto “nas próximas horas” e terá capacidade para 3 mil pessoas. Ontem, perto do local em que as barracas estão sendo montadas, a polícia respondeu com gás lacrimogêneo ao protesto dos migrantes. Alguns foram levados para o hospital por problemas respiratórios.

“Enquanto milhares de pessoas dormem nas colinas ao redor de Moria ou nas ruas, a tensão aumenta entre os moradores locais, os solicitantes de asilo e a polícia”, lamentou a ONG Human Rights Watch, em comunicado.