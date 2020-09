Pompeo anuncia que embaixador americano na China deixará o cargo

O embaixador dos Estados Unidos na China, Terry Branstad, deixará o cargo - anunciou o secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

Em um tuíte, no qual agradeceu a Branstad por seus serviços, Pompeo afirmou que o embaixador "contribuiu para reequilibrar as relações entre Estados Unidos e China, para que estejam orientadas para resultados, sejam recíprocas e justas".

I thank Ambassador Terry Branstad for his more than three years of service to the American people as U.S. Ambassador to the People’s Republic of China.