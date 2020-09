OMS registra novo recorde de casos diários de covid-19 no mundo

AF Agência France-Presse

Quase 308 mil novos casos de covid-19 foram registrados no domingo, um novo recorde, segundo a contagem realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Essa é a segunda vez, desde que a OMS começou a fazer o balanço, que o número de casos (307.930) superou 300 mil. Em 6 de setembro, a contagem alcançou 306.857 pessoas. Com 214.810 casos constatados, o dia 1 de setembro marcou o menor nível do mês.

Este número sozinho não expressa uma ideia exata da situação da pandemia, já que pode estar influenciado pela multiplicação de testes, que permitem detectar mais casos do que quando estes meios de diagnóstico eram menos frequentes ou pouco utilizados.

No domingo, 5.537 pessoas morreram vítimas da doença, 246 a menos do que no dia anterior, o que eleva o total para quase 922 mil mortos.

Em 9 de setembro, 3.903 pessoas morreram, o menor número no decorrer do mês, que alcançou seu ponto mais alto no dia 7 com 8.639 mortes.

"Estamos longe de sair do perigo", reconheceu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma videoconferência dedicada à pandemia no continente europeu, onde o número de casos é atualmente maior em relação ao primeiro pico, alcançado em março.

"Felizmente, o número de mortes parece permanecer em um nível relativamente baixo, pelo menos por enquanto", destacou Tedros.