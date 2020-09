Estados Unidos suaviza alerta sobre viagens à China

AF Agência France-Presse

Washington, Estados Unidos - Os Estados Unidos flexibilizaram seu alerta para viagens à China nesta segunda-feira, reconhecendo que o país asiático fez progressos contra a covid-19, apesar das frequentes críticas do governo Donald Trump por seu papel na pandemia.

O Departamento de Estado continua a pedir aos americanos que reconsiderem viajar para a China, mas modificou sua forte recomendação anterior de não viajar para aquele país. A República Popular da China "retomou a maioria das atividades (incluindo escolas e creches)", disse o Departamento de Estado. "Outras melhorias nas condições dentro da RPC foram relatadas", acrescentou.

O Departamento de Estado manteve separadamente sua advertência aos americanos sobre o risco de prisões arbitrárias na China, inclusive em Hong Kong, enquanto Pequim aplica uma nova lei de segurança. A atualização sobre os conselhos de viagem ocorre uma semana após a China declarar que havia derrotado o vírus, em uma cerimônia na qual o presidente Xi Jinping homenageou profissionais de saúde.

A máquina de propaganda da China tenta reformular a crise de covid-19 como um exemplo da liderança ágil do Estado contra a pandemia global que surgiu no país. O governo do presidente Donald Trump frequentemente ataca a China e culpando o país pela covid-19.

Trump, que enfrenta uma eleição em menos de dois meses, é criticado por sua gestão da crise de saúde nos Estados Unidos, que tem o maior número de mortes do mundo.