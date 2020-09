Trump afirma que árvores caídas "explodem" com incêndios florestais

AF Agência France-Presse

(crédito: Pete Marovich / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

McClellan Park, Estados Unidos - O presidente Donald Trump apresentou uma nova teoria nesta segunda-feira(14) sobre a propagação dos incêndios que devastam o oeste dos Estados Unidos: árvores que explodem.

“Quando as árvores caem, após um curto período de tempo, cerca de 18 meses, elas ficam muito secas”, disse ele durante uma visita à Califórnia. "Elas realmente se tornam como um fósforo ... Elas simplesmente explodem."

Os comentários geraram grande confusão e críticas nas redes sociais, com alguns afirmando que o presidente pode ter interpretado mal os relatórios sobre o efeito do fogo nas árvores, muitas das quais morreram por causa da seca, o que enfraquece suas defesas contra pragas.

Algumas árvores vivas, como o eucalipto australiano, ocasionalmente explodem, de acordo com os bombeiros, que explicaram o fenômeno como resultado do superaquecimento e da expansão da seiva. Árvores congeladas também emitem sons de tiros quando a seiva congela e quebra galhos.

Trump insistiu que os incêndios respondem à má gestão das florestas nos estados do oeste, governados pelo Partido Democrata, de oposição, e rejeitou a teoria de que o aquecimento global - que nega repetidamente - pode ter qualquer influência.

"Vai começar a esfriar. Observe", disse ele a Wade Crowfoot, diretor da Agência de Recursos Naturais da Califórnia, que respondeu: "Gostaria que a ciência concordasse com você."

Alguns usuários do Twitter compararam essa posição otimista sobre a mudança climática à sua posição sobre a pandemia do coronavírus no país, que já matou quase 200.000 pessoas. "Isso vai embora. Um dia, será como um milagre, vai embora", disse Trump sobre o vírus em fevereiro.