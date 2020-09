O fracasso de Trump na pandemia "o desqualifica totalmente", diz Biden

AF Agência France-Presse

(crédito: Olivier DOULIERY / AFP)

Wilmington, Estados Unidos - O candidato democrata à Casa Branca Joe Biden atacou seu adversário republicano, o presidente Donald Trump, nesta quarta-feira (16), dizendo que seu fracasso em lidar com a pandemia "o desqualifica totalmente" para um segundo mandato.

“A primeira responsabilidade de um presidente é proteger o povo americano e ele não o faz. Isso o desqualifica totalmente”, disse Biden durante um discurso em Wilmington, Delaware (leste).

Biden observou que Trump se recusa a implementar medidas nacionais de distanciamento físico contra a propagação do vírus. Os Estados Unidos são o país mais afetado do mundo pela pandemia de covid-19, com mais de 196.000 mortes e 6,6 milhões de infecções.

Biden também expressou desconfiança em Trump quando se trata do desenvolvimento e distribuição de uma vacina eficaz contra a covid-19. "Eu confio em vacinas, confio em cientistas, mas não confio em Donald Trump. E, agora, os americanos também não podem confiar nele", disse Biden. “Não podemos permitir que a política interfira de forma alguma na vacina”, acrescentou.