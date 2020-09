Wuhan, epicentro da covid-19, recebe primeiro voo internacional desde janeiro

AF Agência France-Presse

(crédito: STR / AFP)

O primeiro voo internacional desde a explosão da crise de covid-19 em janeiro chegou nesta quinta-feira à cidade de chinesa de Wuhan, o ponto de origem da pandemia mundial.

A China reduziu drasticamente no fim de março as conexões aéreas com o restante do mundo para limitar a chegada de viajantes que poderiam provocar um novo foco da epidemia em seu território.

Desde então, o governo conseguiu conter a propagação do vírus com medidas de confinamento, quarentena, controle e acompanhamento de contágios, assim como o uso de máscaras. Os números oficiais registram poucos novos casos diários atualmente.

Um avião da companhia sul-coreana de baixo custo T'way pousou na quarta-feira no aeroporto internacional Tianhe de Wuhan, com 60 passageiros a bordo, indicou o canal público CCTV.

A emissora exibiu imagens de passageiros com máscaras, assim como policiais equipados com trajes de proteção integral, controlando passaportes.

Quase 3.900 pessoas morreram oficialmente de covid-19 em Wuhan, ou seja, mais de 80% das 4.634 vítimas fatais registradas pela China em seu território.

A cidade foi cenário de uma quarentena rígida por mais de dois meses a partir de 23 de janeiro. A população da cidade, de 11 milhões de habitantes, foi submetida a testes de contágio.

Os passageiros que chegam a Wuhan procedentes do exterior precisam apresentar um teste negativo de covid-19 de menos de 72 horas, informou Li Yizhuo, diretor da secretaria municipal de aviação civil.