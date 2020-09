Tempestade Sally deixa um morto no sudeste dos Estados Unidos

AF Agência France-Presse

A tempestade Sally despejou fortes chuvas na quarta e quinta-feira(17/9) sobre o Alabama e a Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, matando pelo menos uma pessoa, além de causar inundações e apagões, segundo autoridades locais.

A vítima estava na cidade costeira de Orange Beach, no estado do Alabama, confirmou o tenente da polícia local, Trent Johnson, à AFP nesta quinta-feira.

Sally atingiu o continente na quarta-feira às 4h45 (6h45 BSB) em Gulf Shores, uma pequena cidade no Alabama. No momento, se apresentava como furacão de categoria 2 de 5 até que mais tarde foi rebaixado para tempestade tropical e, eventualmente, depressão tropical.

Seus ventos diminuíram e agora mal atingem a velocidade máxima de 45 km/h. O fenômeno avança lentamente, o que faz com que as chuvas caiam no mesmo local por um período maior, intensificando a subida das águas, segundo o último balanço do US National Hurricane Center (NHC), às 12h (BSB) nesta quinta-feira.

Sally transformou as ruas de algumas cidades do Alabama e da Flórida, como Orange Beach e Pensacola, em riachos que transportavam lixo e galhos de árvores.

Em Orange Beach, os ventos levaram vários barcos para as docas do porto.

"As janelas de nossa casa quebraram às três ou quatro da manhã e a casa inteira tremia como um barco na água. Foi assustador", disse Matt Wilson, morador da cidade, ao canal local WPMI.

"Muitas áreas estão passando por inundações de nível histórico", disse Kay Ivey, governadora do Alabama, onde o estado de emergência foi declarado no início da semana.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, também declarou estado de emergência nos condados do noroeste do estado e anunciou que iria a Pensacola nesta quinta-feira para avaliar os danos causados pela tempestade.

Mais de 400 mil pessoas ainda estavam sem energia na manhã desta quinta-feira nos dois estados, de acordo com o site poweroutage.us.

A depressão tropical está agora se movendo para o estado da Geórgia, onde deve continuar enfraquecendo até sexta-feira.