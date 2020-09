Centenas de elefantes são encontrados mortos por causa de bactéria em Botsuana

AF Agência France-Presse

A foto tirada em 25 de maio de 2020 mostra a carcaça de um dos muitos elefantes que morreram misteriosamente no Delta do Okavango em Botswana. - (crédito: PARQUE NACIONAL DE RESGATE / AFP)

Centenas de elefantes encontrados misteriosamente mortos em Botsuana, na região do delta do rio Okavango (norte), foram vítimas de uma cianobactéria produtora de neurotoxinas, revelou o governo nesta segunda-feira (21/9).

"As mortes ocorreram por envenenamento devido a uma cianobactéria que se desenvolveu em pontos de água", disse à imprensa Mmadi Reuben, veterinária do Ministério da Vida Selvagem e Parques Nacionais.

Localizado entre Zâmbia, Namíbia e África do Sul, sem litoral marítimo, Botsuana abriga cerca de 130 mil elefantes em liberdade, ou seja, um terço da população africana conhecida desses paquidermes.

Mais de 300 elefantes foram encontrados mortos desde março.

A hipótese da caça furtiva foi descartada, já que os animais foram encontrados com as presas intactas. O antraz (ou doença do carbúnculo) também foi descartado.

As mortes de paquidermes pararam no final de junho, coincidindo com o esgotamento desses pontos de água, afirmou Reuben.

Os exames de sangue confirmaram que uma cianobactéria, produtora de neurotoxinas, foi a causa desta alta mortalidade.

Esses exames foram feitos em laboratórios especializados da África do Sul, Zimbábue e Canadá. A investigação sobre a cianobactéria continua, disse o governo do país africano.