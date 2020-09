Governo de Trump ameaça retirar fundos de cidades progressistas

AF Agência France-Presse

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos alertou nesta segunda-feira que as cidades progressistas de Nova York, Portland e Seattle podem ser privadas de fundos federais devido por um suposto policiamento leniente, em uma extensão de uma ordem executiva emitida no início de setembro por Donald Trump.

As autoridades de Nova York responderam que tomarão medidas legais se o governo republicano cumprir suas ameaças. "Não podemos desperdiçar fundos públicos quando a segurança dos cidadãos está em jogo", disse o Departamento de Justiça dos EUA, William Barr.

Para o governo Trump, as autoridades locais em Nova York, Seattle e Portland permitiram que "anarquia, violência e destruição" se desenvolvessem em seus territórios.

Portland e Seattle estão na mira do governo federal por não terem conseguido impedir os excessos que ocorreram à margem das manifestações ligadas à morte de George Floyd, americano negro morto pela polícia de Minneapolis durante sua prisão.

No caso de Seattle, o governo Trump critica principalmente a "zona autônoma" estabelecida em um distrito da cidade há várias semanas e da qual a polícia se retirou. Esse perímetro foi evacuado no início de julho, após vários incidentes, incluindo dois assassinatos, pela polícia, que recuperou o controle do local.

Quanto a Portland, o governo central denuncia o "caos" causado pelas manifestações diárias, seguidas por depredação de instalações. Nova York é criticada por não ter processado alguns manifestantes presos durante as marchas, bem como pelo aumento do número de tiroteios na cidade nos últimos meses.

"Tudo isso é profundamente político e inconstitucional", reagiram os prefeitos das três cidades afetadas em uma declaração conjunta, acusando o governo Trump de "se esquivar de suas responsabilidades e culpar outros por esconder suas deficiências".

O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, alertou que se o governo central tentar privar a cidade de Nova York de parte de seus fundos federais, ele entrará em ação judicial.

Em entrevista coletiva, um consultor jurídico do prefeito da cidade de Nova York lembrou que os fundos federais dependiam do Congresso, não do governo. Em 2019, Nova York recebeu 8,4 bilhões de dólares em fundos federais, 9,1% de seu orçamento.