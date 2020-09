Agricultor planta 2 milhões de girassóis para as pessoas voltarem a sorrir

CB Correio Braziliense

(crédito: Thompson Strawberry Farm/Divulgação)

Um agricultor de morangos dos Estados Unidos resolveu dar uma contribuição para animar as pessoas que passam por sua fazenda. Scott Thompson plantou quase 2 milhões de girassóis com o intuito de fazer as pessoas voltarem a sorrir durante a pandemia.

Os campos floridos em Bristol, no condado de Kenosha, começaram a chamar atenção dos moradores e logo atraiu a atenção de turistas, que viajam de longe para apreciar a beleza e o sossego do lugar.

“Muitas pessoas dizem: ‘Só precisávamos sair da cidade e chegar a um lugar onde eu pudesse tirar minha máscara por algumas horas”, contou, em uma entrevista à imprensa local.

Na página da fazenda no Facebook, o dono do campo de girassóis explica que é possível estacionar o carro no campo de flores e, por um valor simbólico de US$ 25, o visitante ainda leva duas dúzias de girassóis.

Thompson ainda criou um concurso de fotografia para incentivar as pessoas a usarem o campo de flores com cenário para ensaios fotográficos. "Mostre-nos o que você tem. Queremos ver ótimas fotos de flores! Seja criativo e divirta-se", encoraja.

O primeiro lugar foi premiado com um certificado e US$ 100, cerca de R$ 550. A temporada de floração do girassol vai até o final de setembro.











Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thompson Strawberry Farm (@thompsonstrawberryfarm) em 17 de Set, 2020 às 7:52 PDT

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thompson Strawberry Farm (@thompsonstrawberryfarm) em 19 de Ago, 2020 às 9:25 PDT