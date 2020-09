Espanha reduz para 10 dias quarentena para quem teve contato com infectados

AF Agência France-Presse

As autoridades espanholas anunciaram nesta terça-feira (22) a redução da quarentena de 14 para 10 dias para pessoas que estiveram em contato com um caso confirmado do coronavírus, que continua avançando na Espanha.

"Para os casos leves, mantém-se o isolamento por 10 dias a partir do início dos sintomas, desde que pelo menos 3 tenham decorrido sem a apresentação de nenhum sintoma" de covid-19, explicou o Ministério da Saúde do país em um comunicado.

"Estabelecidas estas circunstâncias, não será necessário fazer um teste de diagnóstico para a suspensão do referido isolamento ou para o retorno ao trabalho", acrescentou.

O texto diz ainda que "nos casos positivos assintomáticos, o isolamento será mantido por 10 dias a partir da data da coleta da amostra para diagnóstico", com acompanhamento médico.

Esse abrandamento das medidas é resultado de uma negociação entre o governo espanhol e as regiões autônomas, com competências nas questões de saúde. Muitos países europeus notaram a dificuldade de manter as medidas de isolamento.

A Áustria e a Eslovênia também reduziram esse prazo para 10 dias, que é o período em vigor no Reino Unido, na Irlanda e na Suíça. No entanto, a Organização Mundial da Saúde e países como a Itália se recusam a diminuir sua recomendação de 14 dias de quarentena.

A Espanha é um dos países europeus mais atingidos pelo coronavírus, que se espalha em uma segunda onda por todo o território. O governo registrou 241 mortes nas últimas 24 horas, um recorde desde o início da segunda onda, além de 10.799 infecções.