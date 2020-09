Na ONU, Uruguai pede que se evite o protecionismo

AF Agência France-Presse

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, pediu nesta terça-feira na Assembleia Geral da ONU que se evite "cair no nacionalismo e no protecionismo", ao mesmo tempo que pediu que a pandemia não enfraqueça o cumprimento dos compromissos multilaterais.

"Que a pandemia não resulte em um enfraquecimento do cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito multilateral", disse o presidente de centro-direita, que assumiu o cargo em 1º de março.

"Devemos evitar cair em cenários de nacionalismo e protecionismo que de alguma forma prejudicam as relações internacionais no comércio internacional ou interrompem as cadeias de abastecimento e a circulação de suprimentos médicos, tão necessários para a solução desta crise de saúde", afirmou.

Lacalle Pou insistiu que "o caminho a seguir tanto para a saída desta pandemia quanto para os próximos 75 anos" de Nações Unidas, encontrará o Uruguai "sempre do mesmo lado: o multilateralismo, apoiando a busca de soluções que sejam protegidas por estruturas jurídicas multilaterais em todos os aspectos da vida internacional: saúde, meio ambiente, comércio, migração".

O presidente disse ser "paradoxal" que nações como o Uruguai, classificado "como países em desenvolvimento de alta renda, não tenham acesso à maioria das fontes de cooperação internacional ou linhas de crédito mais favoráveis".

"Por isso, continuaremos promovendo a revisão dessa classificação, que é baseada apenas na renda per capita", disse.

"Para que essas categorias sejam realmente adequadas e equitativas, deve-se considerar um critério multidimensional que defina os graus de desenvolvimento e as necessidades de apoio internacional de cada país em função de sua realidade", argumentou.