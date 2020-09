Qual é a sua no drive-in?

GM Geovana Melo*

O calendário cultural brasiliense se reinventou por meio das atrações em drive-ins espalhados pela capital. Até o início do ano, o Distrito Federal abrigava há 47 anos apenas um cinema no formato. Mas com a pandemia, o modelo surgiu como alternativa segura de cultura e entretenimento.

Atualmente, cinco desses projetos estão ativos: o Arena Drive, no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson; o Cine Drive-in, no Autódromo de Brasília; o Festival Brasília drive-in, na Praça do Lago, em Brazlândia; o Drive Show, no estacionamento do Estádio Nacional e o Circuito Cine Drive-in nas Cidades, com programação pelas regiões administrativas.

Ao Rei do Pop

O maior tributo ao Rei do Pop no mundo desembarca hoje em Brasília em um show cover que relembra a grandiosidade de Michael Jackson por meio de banda ao vivo, efeitos especiais, bailarinos, arranjos, trocas de figurinos e da performance de Rodrigo Teaser, intérprete oficial do astro da música.

Aos 9 anos de idade, Rodrigo se vestiu e subiu ao palco imitando o ídolo e, desde então, seguiu se aperfeiçoando no trabalho. “Digo que não sou um artista que descobriu que podia imitar alguém, sou um fã que foi imitar o ídolo e descobriu que podia ser artista. Então para mim o significado é muito forte. Tenho muita gratidão”, revela o performer.

As buzinas e os faróis que no trânsito podem significar incômodo, nas apresentações ganham novos significados. “Muda a interação, não tem o olho no olho. Não poder perceber na hora a reação tira da gente um pouco do “controle”, mas mesmo assim a vibração está lá”, afirma o responsável por dar vida ao Michael Jackson no Drive Show.

Pagode romântico

Veterano na música e nos shows em drive-ins, Belo se apresenta amanhã no Drive Show. Com um repertório composto pelos sucessos de mais de 20 anos de carreira, o pagodeiro cantará canções da época que integrava o grupo Soweto e os hits atuais de trabalho solo, como Belo in concert e Belo em casa.

“Como a galera está mais em casa ouvindo e consumindo mais músicas nas plataformas digitais tenho recebido muitos elogios que me deixam com vontade de sempre gravar ou regravar conteúdos que sei que meus fãs vão curtir”, conta Belo sobre o feedback positivo que tem recebido dos trabalhos lançados neste ano.

Mesmo sentindo falta do público mais perto durante os novos formatos de shows, o paulistano garante que a experiência é maravilhosa. “Não tem a mesma troca de energia, mas em breve tudo voltará ao normal e tenho certeza que vamos fazer muitos shows pelo Brasil tendo o público mais perto, mas só de poder ir a Brasília no Drive Show tenho certeza que vai ser especial”, antecipa o cantor que aproveitou a seca de shows para se dedicar à família, às composições e ao estudo de piano.

O show ainda contará com a participação especial do pagodeiro Marquynhos SP, paulistano de coração goiano que já dividiu o palco com grandes nomes como Alexandre Pires, Belo, Raça Negra, Dudu Nobre, Sorriso Maroto, Ferrugem, Imaginasamba, Dilsinho e Turma do Pagode.

Mundo infantil

Sucesso entre as crianças e os pais, o Mundo Bita retorna à Brasília e estreia em modelo drive-in com o espetáculo Dentro do mundo lá fora, apresentado neste domingo no Drive Show. A montagem aborda uma mensagem que ganha ainda mais significado durante os novos tempos: a importância de incentivar brincadeiras ao ar livre, vivenciar a natureza e a interação com as crianças.

“A gente está na expectativa de saber como vai ser o drive-in. Antes tinha todo mundo pertinho, mas sabemos que é uma medida que tem que ser tomada para esse novo momento, esperamos que não atrapalhe nem na emoção da gente e nem na do público.Escutamos relatos de que é emocionante igual, mas de maneira diferente”, afirma Chaps Melo, um dos idealizadores da atração.

Ao todo, serão 19 canções apresentadas pelos personagens Flora, Dan, Lila, Tito e Bita. “O Mundo Bita é feito um pouco disso, da vontade de educar nossas próprias crianças. Um país com mais cultura é mais feliz, tem o povo vivendo melhor. Levar cultura e informação é uma vontade pessoal que ganha as casas das pessoas e essa vontade acaba gerando uma grande responsabilidade”, completa o músico.

Em seguida, Diogo Almeida apresenta o espetáculo de comédia Vida de professor 2. Um show que traz assuntos do cotidiano dos professores e situações inesperadas que ocorrem nas salas de aula de todo Brasil. O humorista relata, de maneira inusitada e engraçada, as situações que envolvem o dia a dia de alunos, professores e pais.

*Estagiária sob supervisão de Igor Silveira

Drive Show

Hoje, Tributo ao Rei do Pop, às 22h. Amanhã, show do Belo, às 22h com abertura do Coisa Nossa, às 20h30. Domingo, Mundo Bita às 17h30 e Diogo Almeida, às 20h30. No Estacionamento do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Os ingressos podem ser adquiridos nas plataformas Furando a Fila e O que vem por aí e também nas lojas das Óticas Diniz e Bendito Food. Os preços variam entre R$ 90 e R$ 480 por carro. Cada carro, independentemente do tamanho, pode entrar com até quatro pessoas. Classificação indicativa conforme a programação

E tem mais!

Festival Brasília Drive-in

Amanhã e domingo na Praça do Lado, em Brazlândia. Show da dupla Roni & Ricardo às 20h30 e da banda Imagem às 22h. Entrada franca. Classificação indicativa conforme programação.

Cine Drive-in

Exibição dos filmes Scooby! O filme às 18h20, O sol também é uma estrela às 20h e Bohemian rhapsody às 21h45. De hoje a domingo, incluindo feriados, R$ 15 (meia-entrada). Aniversariantes terão entrada gratuita para as sessões. Classificação indicativa conforme a programação.

Arena Drive

No estacionamento do Ginásio Nilson Nelson (acesso pelo Eixo Monumental). Hoje, às 20h30 com show de Izabella Rocha. Amanhã, às 14h com Flip out, a primeira festa psy trance em formato drive-in do Brasil. Ingressos por carro, com venda no site da companhia, na Up Grade, na 415 Sul e bilheteria na entrada do espaço Arena Drive, somente nos dias de espetáculo a partir de 1h antes do início da sessão. Todos os ingressos são meia-entrada, entretanto, poderão ser doados voluntariamente 1kg de alimento ou 1 livro. Classificação indicativa conforme a programação.

O Circuito Cine Drive-in nas Cidades

Hoje, amanhã e domingo às 18h, no Estacionamento do Estádio de Sobradinho. Exibição gratuita dos filmes Pai em dose dupla, No mundo da lua, Projeto Gemini, O espanta tubarões e Minha mãe é uma peça 3. Entrada-franca via retirada de ingressos no site ou aplicativo Sympla. Classificação indicativa conforme a programação.