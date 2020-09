Covid-19: China quer produzir mais de 600 milhões de doses de vacina por ano

AF Agência France-Presse

O programa chinês de vacinas contra a covid-19 está "na liderança" e o governo de Pequim espera chegar até o final do ano com uma capacidade de produção anual de mais de 600 milhões de doses, informaram as autoridades nesta sexta-feira (25/9).

A China expressou seu otimismo sobre o desenvolvimento desta vacina, objeto de pesquisa em todo o mundo para conter a pandemia, que causou a morte de quase um milhão de pessoas em todo o planeta.

Autoridades de saúde chinesas informaram, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, que a China espera produzir antes do fim do ano cerca de 610 milhões de doses anuais, e ao menos 1 bilhão por ano no decorrer de 2021.

Aproximadamente 11 vacinas chinesas estão sendo testadas clinicamente, com quatro delas na fase três e em fase de progresso, afirmou Wu Yuanbin, do Ministério da Ciência e Tecnologia.

"A pesquisa na China sobre uma vacina covid-19 está na liderança" afirmou Wu.

"Estamos vendo que são vacinas seguras e que não produzem sérias reações adversas", acrescentou.

Centenas de milhares de trabalhadores em setores essenciais de portos, hospitais e outras atividades de alto risco recebem uma vacina experimental desde julho, segundo as autoridades, que afirmam que o programa tem o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"A segurança da vacina (experimental) foi comprovada, mas sua eficácia não está totalmente certificada", destacou Zheng Zhongwei, da Comissão Nacional de Saúde.