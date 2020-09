CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter/ reprodução)

Um laboratório de pesquisas em telecomunicações da Huawei, em Dongguan, na China, teve uma explosão e sofreu um grande incêndio nesta sexta-feira (25/9). De acordo com o jornal South China Morning Post, as chamas já foram controladas e não houve vítimas.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Também não se sabe ainda quais os prejuízos provocados pelas chamas.

Chine: Le laboratoire de recherche de Huawei dans la ville de Dongguan est en feu. pic.twitter.com/wftMq0O4VD — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) September 25, 2020

No laboratório, são conduzidas pesquisas para redes 4G e 5G. O prédio tem uma estrutura de aço, revestido com almofadas de algodão para absorção de som. As informações preliminares informam que o edifício estava em reforma. Ele faz parte de um complexo de prédios da empresa que emprega 25 mil pessoas.



A Huawei é maior empresa fornecedora de equipamentos para redes e telecomunicações do mundo.



O laboratório de pesquisa e desenvolvimento da Huawei, na #China está em chamas.pic.twitter.com/mlh5DiAZnl — Leonardo Coutinho (@lcoutinho) September 25, 2020