MA Maíra Alves

(crédito: Reprodução/C-SPAN)

A morte da juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, ícone progressista e do movimento a favor dos direitos das mulheres, gerou uma série de homenagens de admiradores ao redor do mundo. Entre eles, está o personal trainer e amigo da magistrada há mais de 20 anos, Bryant Johnson.



Ele, ao se deparar com o caixão de Ginsburg no National Statuary Hall, no estado de Washington D.C, se ajoelhou, pôs as mãos no chão e fez três flexões. O tributo foi capturado pela rede de televisão norte-americana C-SPAN.





Nas redes sociais, a ação do amigo foi bastante elogiada e considerada “totalmente adequada”, apesar de “pouco convencional”, já que a juíza era conhecida por levar o condicionamento físico tão a sério quanto a carreira.



Ginsburg treinava ao menos duas vezes por semana — mesmo no ano passado, quando apresentou uma fratura nas costelas e estava se submetendo a um tratamento contra o câncer.



“Como eu salvei o país com uma flexão de cada vez”



Bryant Johnson é um sargento reservista do exército norte-americano. Ele foi o responsável pelo condicionamento físico extenuante da magistrada e até escreveu um livro sobre ele: O treino de RBG...Como ela permanece forte e como você também pode!.



Em entrevista, Johnson brinca com o título da publicação e cita “como eu salvei o país com uma flexão de cada vez”. Por isso, a homenagem silenciosa do amigo foi tão significativa.