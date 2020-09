Sobrinho de Pablo Escobar diz ter achado R$ 100 milhões em esconderijo do tio

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP PHOTO / GUILLERMO TAPIA)

Nicolás Escobar, sobrinho do traficante colombiano Pablo Escobar, disse ter encontrado mais um esconderijo usado pelo tio para esconder dinheiro. Segundo a BBC, Nicolás encontrou US$ 18 milhões, algo em torno de R$ 100 milhões, escondidos em uma abertura secreta na parede do apartamento onde mora, em Medellin, na Colômbia. O imóvel já pertenceu ao tio.

O dinheiro, porém, não tem como ser usado por estar deteriorado pelo tempo. Pablo Escobar morreu há 27 anos em meio a um tiroteio policial.

O irmão de Pablo Escobar, Roberto Escobar, porém, desmentiu a história do sobrinho. Segundo ele, não existe este dinheiro. "Nicolás está enganando o mundo, dizendo que encontrou dinheiro em uma propriedade em Las Palmas, esta é minha propriedade, onde atualmente moro e onde estou há muitos anos. O que ele está dizendo é totalmente falso ”, afirmou ao jornal colombiano El Tiempo.

O lendário traficante chegou a ser considerado uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele é apontado como responsável por cerca de 4 mil mortes. Pablo Escobar costumava esconder dinheiro em locais secretos em suas propriedades.