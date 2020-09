Argentina supera 18.000 mortes por covid-19 após ajustes nos dados

AF Agência France-Presse

A província de Buenos Aires revelou nesta sexta-feira (25) que as mortes por covid-19 no distrito são quase 3.500 a mais do que o que havia sido notificado previamente, devido ao atraso no registro dos dados, o que eleva o total de óbitos na Argentina para mais de 18.000.

"este atraso que ocorre, principalmente em momentos de pandemia, é um problema global", declarou em coletiva de imprensa o ministro da Saúde de Buenos Aires, Daniel Gollán, ao explicar que os novos registros surgem do cruzamento de três bases de dados.

Assim, embora o órgão de Saúde nacional informou 443 novas mortes nesta sexta-feira, para um total de 15.208 óbitos desde o início da pandemia, falta agregar a este balanço 3.459 falecimentos que ainda não foram contabilizados no Sistema Nacional de Saúde.

Com este novo número, o balanço total de falecimentos na Argentina é de 18.667. O país também registrou 12.969 novos casos de contaminações nesta sexta-feira, para um total de 691.222 numa população de 44 milhões de habitantes.

O governo argentino coloca em prática medidas de restrição sanitária desde 20 de março, mas com algumas flexibilizações em regiões, conforme a evolução das contaminações.