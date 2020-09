Japão: primeiro-ministro se diz determinado a realizar Olimpíada em 2021

AE Agência Estado

O novo primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, diz que está determinado a realizar os Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo verão do Hemisfério Norte como "prova de que a humanidade derrotou a pandemia". Os Jogos deste ano foram adiados por causa do surto do novo coronavírus que se espalhou pelo mundo e ainda há dúvidas generalizadas sobre o seu futuro. Yoshihide Suga disse em um discurso neste sábado para a Assembleia Geral da ONU em Nova York que "não medirá esforços para recebê-los em jogos que são seguros e protegidos".

Pesquisas mostraram que a maioria das empresas japonesas e o público não acham que a Olimpíada acontecerá ou deveria acontecer no próximo ano. Uma pesquisa publicada em junho pela emissora japonesa NHK disse que dois terços dos patrocinadores estavam indecisos sobre adiamento por mais um ano. Fonte: Associated Press.