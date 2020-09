Antes de debate, Biden mantém vantagem sobre Trump em duas pesquisas eleitorais

AE Agência Estado

(crédito: DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Duas pesquisas de intenção de voto realizadas nos últimos dias e divulgadas neste domingo, nos Estados Unidos, mostraram uma resiliência na vantagem do candidato democrata à corrida presidencial, Joe Biden, contra o atual presidente Donald Trump. Na próxima terça-feira, acontece o primeiro debate entre os dois candidatos na campanha da eleição presidencial de 3 de novembro.

Em um dos levantamentos, conduzidos pelo Washington Post e pela rede ABC News, Biden lidera a corrida com 54% das intenções de voto, contra 44% de Trump, uma vantagem de 10 pontos percentuais. Considerando os eleitores registrados (ou seja, os que confirmam que estão registrados para votar no seu distrito eleitoral), Biden tem 53% e Trump, 43%. A margem de diferença está estatisticamente estável contra a vantagem de 12% reportada na pesquisa anterior realizada pelo grupo, em agosto, antes das convenções nacionais dos partidos republicano e democrata.





O levantamento aponta uma sustentação do eleitorado feminino em favor de Biden. Trump lidera com 55% contra 42% dentro das intenções de voto masculinas, mas Biden vence no lado feminino com 65% contra 34%. A pesquisa foi conduzida por telefone entre a segunda e quinta-feira e considerou uma amostra nacional de 1.008 pessoas. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Já a pesquisa realizada pelo jornal New York Times em parceria com o Siena College, Biden aparece com 49% da preferência dos eleitores, contra 41% de Trump.

O levantamento do New York Times também mostram Biden com uma vantagem considerável, de 16 pontos, contra Trump entre os votos prováveis do sexo feminino (53% contra 37%). Por outro lado, Trump lidera com 49% contra 42% de Biden entre os eleitores brancos. Já Biden vence por 66% contra 22% para Trump entre negros e latinos. A pesquisa do New York Times ouviu 950 pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais.